 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

Düzce'de meydana gelen trafik kazasında, tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı. Kazada sıkışan sürücü, ekiplerin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan sürücünün yanı sıra traktör sürücüsü de jandarma karakoluna götürüldü.

Düzce\'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
14.12.2023 - 00:13,
Abone Ol

Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Mehmet Sağlam yönetimindeki 81 ACL 981 plakalı otomobil, Çilimli ilçesine bağlı Aynalı köyü mevkisinde Ali Çengel yönetimindeki henüz plakası öğrenilemeyen tomruk yüklü traktörle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktörün römorkunun altına giren otomobilin içerisinde sıkışan Sağlam, ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılan Sağlam, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlam'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Traktör sürücüsü Çengel, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Mehmet Sağlam, Jandarma, Düzce, Acil Durum, Hastane, Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika


23:23
Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15
Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07
Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43
Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:38
Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:36
Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:27
Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01
Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu

Son Dakika
23:23 Kassam Tugayları, Gazze'deki İsrail tanklarını birer birer avladı
23:15 Marmara Denizi'nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:07 Umut Nayir ve eşinin 16 haftalık bebekleri hayatını kaybetti
22:43 Meclis bahçesindeki mangal partisi tepki çekti
22:36 Savcı odasında fotoğraf çektiren kadın avukat hakkında soruşturma başlatıldı
22:38 Kaymakamlık binasının önünde Kur'an-ı Kerim'i yırtıp küfretti
22:27 Adana'da Starbucks şubesine pompalı tüfekli saldırı
22:01 Fed, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu
21:27 İYİ Parti, İbrahim Özkan'ı yeniden İBB Grup Başkanvekilliği görevine seçen 7 meclis üyesini ihraç edecek
21:18 Bakan Bayraktar: Kış saatine geçilmeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.12.2023 00:25:45. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'de tomruk yüklü traktör ile çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement