Düzce'de D-100 kara yolunda hafif ticari araçla çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
B.T.Y. idaresindeki 34 HMJ 299 plakalı hafif ticari araç, Öztürkler ışıklı kavşak mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.N. yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü H.N. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Trafik Kazası: Elektrikli Bisiklet Sürücüsü Yaralandı - Son Dakika
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