Düzce'de Trafik Kazası: Otomobil Sürücüsü Hayatını Kaybetti
Düzce'de tırla çarpışan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti, cenaze hastaneye kaldırıldı.
Düzce'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Coşkun M. (40) idaresindeki 81 ACP 80 plakalı otomobil, Kuzey Çevre yolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde aynı yönde seyreden Ramazan Ş. yönetimindeki 34 RFE 827 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, tır ile istinat duvarı arasına sıkışarak ters döndü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce araçta sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.
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