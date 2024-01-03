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Düzce'de trafik lambalarıyla Filistin'e destek - Son Dakika
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Düzce'de trafik lambalarıyla Filistin'e destek

Düzce Belediyesi, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek amacıyla trafik lambalarındaki yeşil ışıkları 'Özgür Filistin' yazılarıyla çalıştırdı. Belediye, Gazzeliler ile Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere dayanışma göstermek için farkındalık çalışması gerçekleştirdi. Sinyalizasyon direklerine yerleştirilen 'Özgür Filistin' çıkartmaları, vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı.

Düzce\'de trafik lambalarıyla Filistin\'e destek
03.01.2024 - 15:01,  Güncelleme: 15:03
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Düzce'de, İsrail'in saldırıları altındaki Filistinlilere destek amacıyla trafik lambalarındaki yeşil ışıklar "Özgür Filistin" yazılarıyla çalıştırıldı.

Düzce Belediyesi, yaklaşık 3 aydır İsrail ordusunun havadan ve karadan düzenlediği bombardımanlar altında yaşam mücadelesi veren Gazzeliler ile güvenlik güçlerinin baskınlarında öldürülme, yaralanma ve tutuklama ihlallerine uğrayan işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerle dayanışma için farkındalık çalışması gerçekleştirdi.

Belediye ekipleri, gerekli hazırlıkların ardından kent merkezindeki sinyalizasyon direklerinin yeşil ışık kısmına "Özgür Filistin" yazılı çıkartmalar yerleştirdi.

Çıkartmayı gören yayalardan Üzeyir Birincioğlu, AA muhabirine, belediyenin bu davranışından dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Otomobil sürücüsü İlhan Dursun da "Gayet iyi, beğendim. Bizim kalbimiz de gönlümüz de aynı. Doğru bir şey yapmışlar. Arabayla geçerken gördüm, duygulandım." dedi.

Mevlüt Karakuş da çalışmayı yapan yetkililere teşekkür ederek, bu yönde farkındalık oluşturacak projelerin devamını beklediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA
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