Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 270 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 1 zanlı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
