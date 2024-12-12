Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika
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Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Düzce'de yapılan operasyonda 2 şüpheli uyuşturucu ile yakalandı, ele geçirilenler arasında haplar ve terazi var.

12.12.2024 09:49
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Düzce'de evlerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Gölyaka ilçesinde 2 eve düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, 3 uyuşturucu hap ve hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı - Son Dakika

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