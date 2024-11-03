Düzce'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konuralp bölgesinde E.Ç, E.N.Ü, B.V.S. ve F.A.Y'nin aracında ve üzerlerinde yapılan aramada 70 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, sevk edildikleri adliyede "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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