Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.
Operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 10 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram uyuşturucu ham maddesi, 1 ruhsatsız kurusıkı tabanca, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin lira ve 1 cep telefonu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Ü.A, B.A. ve T.Ö. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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