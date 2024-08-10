Düzce\'de Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

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Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik Konuralp bölgesinde bazı adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda yakalanan T.A. (33) ve Z.T'nin (34) üzerinde ve ikametlerinde gerçekleştirilen aramada, 3 gram uyuşturucu madde, 8 uyuşturucu hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 1000 lira ele geçirildi.

Şüphelilerden Z.T'ye, "uyuşturucu madde bulundurmak veya kullanmak" suçundan işlem yapıldı.

Diğer şüpheli T.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.