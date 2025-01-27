Düzce'de Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları

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Düzce'de güvenlik güçlerinin kaçakçılık ve organize suçlar ile uyuşturucu operasyonları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bu kapsamda emniyet ve jandarma ekiplerince son 1 haftada 9 olaya müdahale edildi, 9 şüpheliye işlem yapıldı, 2 zanlı tutuklandı.

Operasyonlarda gümrük kaçağı 67 bin 600 makaron, 1069 paket sigara 11,8 kilogram tütün, 8 cep telefonu ve 1 elektronik cihaz ele geçirildi.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında ise 636,75 gram esrar, 93,16 gram sentetik uyuşturucu, 515 uyuşturucu hap ve 1 gram kokain ele geçirildi. Yakalanan 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 5 şüpheli tutuklandı.