Düzce'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Düzce'de Uyuşturucu Yetiştiren Şüpheli Gözaltında

21.05.2026 23:36
Düzce'de evinin bodrumunda uyuşturucu yetiştiren şüpheli, düzenekle birlikte gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Alay Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kenevir yetiştiriciliği ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelinin ikametine operasyon düzenlendi.

Şüphelinin evinde arama yapan ekipler, bodrum katta uyuşturucu yetiştirmek için kurulmuş özel düzenekle karşılaştı.

Özel aydınlatma sistemi, vantilatör, klima, termometre, alüminyum folyo ile sarılmış borulardan oluşan özel düzenek ile 6 kök Hint keneviri bitkisine imha edilmek üzere el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

İstanbul Bilgi Üniversitesi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla kapatıldı.
Özgür Özel: Kılıçdaroğlu telefonla aradı ama dönmedim, zaten ne konuşacağız
Özgür Özel açıklamalarda bulunuyor: Sonuna kadar direneceğiz
Bakan Şimşek, Finansal İstikrar Komitesi’ni topluyor
Mutlak butlan kararı CHP’ye ve Kemal Kılıçdaroğlu’na resmen ulaştı
Mutlak butlan kararı sonrası Mansur Yavaş’tan partiye seçim çağrısı
