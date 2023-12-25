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Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Düzce'de yapılan yol kontrolünde durdurulan araçta ve sürücü ile yanındaki kişinin üzerinde yapılan aramada, 448 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.

Düzce\'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
25.12.2023 - 16:53,
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Düzce'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Cumhuriyet Mahallesi Tütüncü Caddesi'nde uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücü E.F. ile yanındaki R.D'nin üzerinde yapılan aramada, 448 uyuşturucu hap ve 40 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet, Narkotik, Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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