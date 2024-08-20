Düzce'de yerli karpuz tezgaha indi - Son Dakika
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Düzce'de yerli karpuz tezgaha indi

Düzce'de son dönemde çiftçiler tarafından oldukça rağbet gören ve tadıyla adından söz ettirmeye başlayan Düzce karpuzunun hasadı başladı. Kilogram fiyatı 5 ila 15 lira olan Düzce karpuzu tezgahta yerini aldı.

20.08.2024 22:09
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Düzce'de yerli karpuz tezgaha indi

DÜZCE - Düzce'de son dönemde çiftçiler tarafından oldukça rağbet gören ve tadıyla adından söz ettirmeye başlayan Düzce karpuzunun hasadı başladı. Kilogram fiyatı 5 ila 15 lira olan Düzce karpuzu tezgahta yerini aldı.

Verimli toprakları ile adından sıklıkla söz ettiren Düzce'de yetiştirilen karpuz, tezgahta yerini almaya başladı. Çiftçilerin son dönemde geçim kaynağı haline gelen ve tadıyla yiyenlerde lezzet karmaşası yaşatan Düzce karpuzu il genelinde 5 ila 15 lira arasında yetişiyor. Bostanlık köyünde tezgahta yerini alan yerli karpuza talebin çok olduğunu belirten Mustafa Üstünel, "Bu karpuz çekirdekten ekilir. Gerekli işlemler titizlikle yapılır. Köyümüzün adıda dededen toruna bostanlık olarak geçer. Bulgaristan göçmenleriyiz ve macırız. Düzce'nin topraklarında verim var. Köyden bazı arkadaşlarda karpuz ekti. Dekar başına aşağı yukarı 4-5 ton karpuz alanlar oldu. Bu sene karpuz güzel çıktı. Karpuzumuzun muazzam bir tadı var. Herkese tavsiye ederim. Kilosu şu anda 5 ila 15 lira arasında satılıyor. Tabi bu fiyatlar kurtarıyor mu? Kurtarmıyor. Ama yerli lezzeti daha başka" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Düzce, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de yerli karpuz tezgaha indi - Son Dakika

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