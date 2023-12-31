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Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri: 1370 Kolluk Kuvveti Sahada Olacak - Son Dakika
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Düzce'de Yılbaşı Tedbirleri: 1370 Kolluk Kuvveti Sahada Olacak

Düzce Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni yıla huzur ve güvenli ortamda girmek için kentte 1370 kolluk kuvveti görev yapacak. Yılbaşı gecesi asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde 1300 kolluk kuvveti görev alacak. Ayrıca, yoğunluk yaşanabilecek konaklama tesisleri, eğlence mekanları ve restoranlarda güvenlik tedbirleri arttırıldı. Akçakoca ilçesinde ise Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 yüzen unsur ve 73 personel görev yapacak.

Düzce\'de Yılbaşı Tedbirleri: 1370 Kolluk Kuvveti Sahada Olacak
31.12.2023 - 15:11,
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Düzce'de yılbaşı tedbirleri kapsamında 1370 kolluk kuvvetinin sahada olacağı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte vatandaşın yeni yıla huzur ve güvenli ortamda girmesi ve genel güvenliğin sağlanması amacıyla tedbirler alındı.

Bu kapsamda yılbaşı gecesi asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla il genelinde 1300 kolluk kuvveti görev yapacak.

Yeni yıl programları dolayısıyla yoğunluk yaşanabilecek konaklama tesisleri, eğlence mekanları, restoran, kafe ve benzeri yerlerde güvenlik tedbirleri arttırıldı.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan tek ilçesi Akçakoca'da ise Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 yüzen unsur, 73 personel görev başında olacak.

Kaynak: AA
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Akçakoca, Düzce, Güvenlik, Politika, Güncel, Son Dakika

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