Düzce'deki Millet Bahçesinde Kadınlar Yöresel Lezzetlerle İş Yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'deki Millet Bahçesinde Kadınlar Yöresel Lezzetlerle İş Yapıyor

Düzce\'deki Millet Bahçesinde Kadınlar Yöresel Lezzetlerle İş Yapıyor

Düzce'nin Çilimli ilçesindeki millet bahçesinde faaliyet gösteren restoranı işleten kadınlar, yöresel lezzetlerle hem damakları tatlandırıyor hem de kazanç sağlıyor. Restoranda çalışan kadınlar, siyah pirinç, fındık, erişte, kabak, kestane gibi yöresel ürünlerle yaptıkları yemekleri müşterilerine sunuyor. Kadınlar, kazandıkları gelirle aile bütçelerine katkıda bulunuyor ve sosyal ekonomik alanda güçleniyor.

08.05.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 13 hektar alan üzerine kurulu millet bahçesindeki restoranı işleten kadınlar, maharetli elleriyle yemek, konserve ve kuru gıdaya dönüştürdükleri yöresel lezzetlerle hem damakları tatlandırıyor hem de kazanç sağlıyor.

İlçede yaklaşık 5 ay önce faaliyete geçen millet bahçesi, oyun parkları, restoran, piknik, yürüyüş ve ormanlık alanlarıyla misafirlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Millet bahçesindeki restoran ise belediyenin desteğiyle kurulan kadın kooperatifi tarafından işletiliyor.

Restoranda çalışan 14 kadın, siyah pirinç, fındık, erişte, kabak, kestane gibi yöresel ürünler ile yaptıkları gözleme, yaprak sarması, mantı, çorba, içli köfte, tatlılar ve odun ateşinde pişirdikleri köy ekmeklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Dayanışma örneği sergileyen kadınlar, kazançlarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

"Kadınlara istihdam imkanı sağladık"

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, AA muhabirine, geçen yıl aralık ayında açılan millet bahçesinde ilk etapta restoran, çocuk oyun grupları ve piknik alanlarının kullanıma sunulduğunu, ikinci etap çalışmaları kapsamında paintball alanları, tiny house ve tenis kortlarının yapılmasının planlandığını söyledi.

Millet bahçesindeki restoranın işletmesini kadınlara vererek istihdam imkanı sağladıklarını belirten Yıldız, "İlk başta kadınlarımız çok alışık değillerdi ama baktılar ki işler oturmaya başladı. Halktan da çok güzel tepikler alıyoruz. Kadın elinin değdiği her yerin daha güzel olduğunu bildiğimizden kadınlarımıza burayı tahsis ettik. Kadınlarımıza, yaptıkları yöresel yemeklerin haricinde dışarıda yaptıkları ürünleri de burada sergileme imkanı verdik. Bu şekilde hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de dışarıda kadınlarla birlikte yaptıkları ürünleri burada satabiliyorlar." diye konuştu.

Çilimli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tuğçe Özbal da kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmelerini sağlamak için 2021 yılında 7 ortakla kurulduklarını, 2022 yılından itibaren sayılarının 14'e çıktığını kaydetti.

İlk etapta ilçedeki pazar yerinde kadınların ürünlerinin satışını yaparak ilerleme sağladıklarını anlatan Özbal, şunları kaydetti:

"2023 yılında festivallere ve fuarlara katıldık. İlçemizde üretilen siyah pirincin tanıtımını yaptık. Sonrasında belediyemiz bu işletmeyi bize sağladı. Burada kadınlarımızla üretim yapıyoruz, onlara istihdam sağlıyoruz. İlçemizde üretim yapan bütün kadınlarımızın ürünlerinin satışını burada yapmaya çalışıyoruz. Kısacası onların pazarı oluyoruz. Yaprak yapan kadınımızın yaprağını alıp burada siyah pirincimizle birleştirerek yaprak sarması üretiyoruz. Bunun haricinde erişte, makarna, gözlememiz var. Ev baklavası da yapıyoruz. Birçok yöresel ürünü burada hazırlıyoruz."

"Başarmaya inanırsak her alanda güçlü oluruz"

Restoranın mutfak şefi evli 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Emine Pakyıldız ise kamudan emekli eşine, çalışarak destek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Pakyıldız, burada çalışma hayatı hakkında tecrübe edindiğinden bahsederek, "Çok güzel oldu, para kazanmak çok güzel bir şeymiş. Daha önce ufak tefek kazanıyordum ama buradaki kazancım beni daha özgüvenli yaptı." dedi.

Kooperatif üyesi Bilgi Gündoğdu da üretken, başarmaya inanmış kadınlarla annelik duygusuyla hareket ederek bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal ve ekonomik anlamda çocuklarının geleceğine yönelik bir şeyler yapmak istediklerini anlatan Gündoğdu, "Biz kadınlar başarmaya inanırsak her alanda güçlü oluruz. 'Güçlü toplum, güçlü yarınlar' demek. İlçemizi geliştirmek adına devletimizin bize sunduğu imkanlar dahilinde çok güzel başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Çilimli, Ekonomi, Düzce, Kadın, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'deki Millet Bahçesinde Kadınlar Yöresel Lezzetlerle İş Yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 Trump’la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı Trump'la ilişkiye giren cinsel içerikli film yıldızı, her şeyi bir bir anlattı
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
09:48 İstanbul’da faciadan dönüldü İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı İstanbul'da faciadan dönüldü! İniş takımı açılmayan uçak gövde üzerine iniş yaptı
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
11:42 Mark Ruffalo, Gazze’deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu Mark Ruffalo, Gazze'deki çocuklar için yardım çağrısında bulundu
11:39 Kral Charles, Prens William’ı Prens Harry’nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu’nun Albayı olarak atayacak Kral Charles, Prens William'ı Prens Harry'nin eski görevi olan Ordu Hava Kolordusu'nun Albayı olarak atayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:20:34. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'deki Millet Bahçesinde Kadınlar Yöresel Lezzetlerle İş Yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement