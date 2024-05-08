Düzce\'deki Millet Bahçesinde Kadınlar Yöresel Lezzetlerle İş Yapıyor

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Düzce'nin Çilimli ilçesinde 13 hektar alan üzerine kurulu millet bahçesindeki restoranı işleten kadınlar, maharetli elleriyle yemek, konserve ve kuru gıdaya dönüştürdükleri yöresel lezzetlerle hem damakları tatlandırıyor hem de kazanç sağlıyor.

İlçede yaklaşık 5 ay önce faaliyete geçen millet bahçesi, oyun parkları, restoran, piknik, yürüyüş ve ormanlık alanlarıyla misafirlerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.

Millet bahçesindeki restoran ise belediyenin desteğiyle kurulan kadın kooperatifi tarafından işletiliyor.

Restoranda çalışan 14 kadın, siyah pirinç, fındık, erişte, kabak, kestane gibi yöresel ürünler ile yaptıkları gözleme, yaprak sarması, mantı, çorba, içli köfte, tatlılar ve odun ateşinde pişirdikleri köy ekmeklerini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Dayanışma örneği sergileyen kadınlar, kazançlarıyla aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

"Kadınlara istihdam imkanı sağladık"

Çilimli Belediye Başkanı Yılmaz Yıldız, AA muhabirine, geçen yıl aralık ayında açılan millet bahçesinde ilk etapta restoran, çocuk oyun grupları ve piknik alanlarının kullanıma sunulduğunu, ikinci etap çalışmaları kapsamında paintball alanları, tiny house ve tenis kortlarının yapılmasının planlandığını söyledi.

Millet bahçesindeki restoranın işletmesini kadınlara vererek istihdam imkanı sağladıklarını belirten Yıldız, "İlk başta kadınlarımız çok alışık değillerdi ama baktılar ki işler oturmaya başladı. Halktan da çok güzel tepikler alıyoruz. Kadın elinin değdiği her yerin daha güzel olduğunu bildiğimizden kadınlarımıza burayı tahsis ettik. Kadınlarımıza, yaptıkları yöresel yemeklerin haricinde dışarıda yaptıkları ürünleri de burada sergileme imkanı verdik. Bu şekilde hem aile ekonomilerine katkı sağlıyorlar hem de dışarıda kadınlarla birlikte yaptıkları ürünleri burada satabiliyorlar." diye konuştu.

Çilimli Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Tuğçe Özbal da kadınların sosyal ve ekonomik alanda güçlenmelerini sağlamak için 2021 yılında 7 ortakla kurulduklarını, 2022 yılından itibaren sayılarının 14'e çıktığını kaydetti.

İlk etapta ilçedeki pazar yerinde kadınların ürünlerinin satışını yaparak ilerleme sağladıklarını anlatan Özbal, şunları kaydetti:

"2023 yılında festivallere ve fuarlara katıldık. İlçemizde üretilen siyah pirincin tanıtımını yaptık. Sonrasında belediyemiz bu işletmeyi bize sağladı. Burada kadınlarımızla üretim yapıyoruz, onlara istihdam sağlıyoruz. İlçemizde üretim yapan bütün kadınlarımızın ürünlerinin satışını burada yapmaya çalışıyoruz. Kısacası onların pazarı oluyoruz. Yaprak yapan kadınımızın yaprağını alıp burada siyah pirincimizle birleştirerek yaprak sarması üretiyoruz. Bunun haricinde erişte, makarna, gözlememiz var. Ev baklavası da yapıyoruz. Birçok yöresel ürünü burada hazırlıyoruz."

"Başarmaya inanırsak her alanda güçlü oluruz"

Restoranın mutfak şefi evli 2 çocuk annesi 50 yaşındaki Emine Pakyıldız ise kamudan emekli eşine, çalışarak destek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Pakyıldız, burada çalışma hayatı hakkında tecrübe edindiğinden bahsederek, "Çok güzel oldu, para kazanmak çok güzel bir şeymiş. Daha önce ufak tefek kazanıyordum ama buradaki kazancım beni daha özgüvenli yaptı." dedi.

Kooperatif üyesi Bilgi Gündoğdu da üretken, başarmaya inanmış kadınlarla annelik duygusuyla hareket ederek bir araya geldiklerini söyledi.

Sosyal ve ekonomik anlamda çocuklarının geleceğine yönelik bir şeyler yapmak istediklerini anlatan Gündoğdu, "Biz kadınlar başarmaya inanırsak her alanda güçlü oluruz. 'Güçlü toplum, güçlü yarınlar' demek. İlçemizi geliştirmek adına devletimizin bize sunduğu imkanlar dahilinde çok güzel başarılar elde ettik." ifadelerini kullandı.