Düzce'deki Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Düzce'deki Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar

Düzce\'deki Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar

Düzce'de 2019 selinde evleri zarar görenler için yapılan konutların kura çekimi gerçekleştirildi.

11.11.2024 16:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'de 2019'da meydana gelen sel, su baskını ve heyelanlardan evleri hasar gören vatandaşlar için yapılan toplu konutların kura çekimi gerçekleştirildi.

Kentte 17-18 Temmuz 2019'daki afette evleri hasar gören vatandaşlar için Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) Beyciler Mahallesi'nde yapımına başlanan 63 konutun inşası tamamlandı.

Konutların hak sahiplerine teslimi için Düzce İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Konferans Salonu'nda kura çekildi.

Vali Yardımcısı Ömer Sağlam ve AFAD İl Müdürü Ali Kartal'ın da katıldığı törende, hak sahibi aileler yeni evlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde 3 kızını ve eşini kaybeden Erkan Kaplan ile afette yaşama tutunduğu ağacın üzerinden 2,5 saat sonra kurtarılan oğlu Furkan Kaplan da törene katıldı.

Baba Kaplan, gazetecilere, yaşadığı acının 5 senedir devam ettiğini belirterek, "Çocuğuma en sonunda bir ev bırakabileceğim. Vefat edenlerimizi de Allah nur içinde yatırsın. Değişen bir şey yok, acımız aynı. Afetten sonra da geride kalan çocuğum için bir şekilde yaşamak zorundaydım. O zamana dönecek olursak bitti benim dünyam, her şeyimi orada kaybettim." diye konuştu.

Kurtarıldıktan sonra uzun süre toparlanamadığından bahseden Furkan Kaplan da yeni evlerine kavuştukları için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'deki Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:00 Mehmet Ali Erbil’in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Yasa dışı bahis operasyonunda Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
14:32 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu 14 anketin ortalamasına göre en çok oy kaybeden parti CHP oldu
11:25 Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor Deprem Riski Artıyor: Acil Önlemler Gerekiyor
07:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uçağında “adaylık“ sorusunun yasaklandığı iddia edildi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağında "adaylık" sorusunun yasaklandığı iddia edildi
00:08 Sermaye Piyasası Kurulu’na 3 yeni atama Sermaye Piyasası Kurulu'na 3 yeni atama
23:56 Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı Galatasaray efsanesi, sezon bitmeden futbolu bıraktı
23:42 Sivassporlu futbolcudan Mourinho’ya flaş gönderme Sivassporlu futbolcudan Mourinho'ya flaş gönderme
23:30 Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun Acun Ilıcalı-İbrahim Hatipoğlu tartışması yeniden alevlendi: Gözümün içine baka baka yalan söylüyorsun
23:08 Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı Ergin Ataman hastaneye kaldırıldı
23:00 Mert Hakan’dan Muslera’ya olay yaratacak Mourinho yanıtı Mert Hakan'dan Muslera'ya olay yaratacak Mourinho yanıtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 17:19:32. #1.12#
SON DAKİKA: Düzce'deki Sel Mağdurlarına Yeni Konutlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.