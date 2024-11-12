Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - Son Dakika
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Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Düzce Depremi\'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler, afetin 25. yılında dualarla anıldı.

12.11.2024 12:46
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Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler, afetin 25. yılında dualarla anıldı.

Kaynaşlı ilçesi merkezli 7,2 büyüklüğündeki, 845 kişinin öldüğü, 2 bin 678 kişinin yaralandığı afetin 25'inci seneidevriyesinde ilçe merkezindeki Deprem Şehitliği'ne gelen aileler, yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Enkazdan 6 saat sonra kurtarılan ancak oğlunu ve bacağını kaybeden Burhan Şen, gazetecilere, insanın yaşadığı bu tür acıları çabuk atlatamadığını vurgulayarak, "Hatırladıkça çok kötü oluyorum. Acılarımız tazeleniyor. Artık depremle yaşamaya alışacağız. Türkiye'de her hafta olmasa da ayda bir deprem oluyor ve bununla yaşamaya alışmamız lazım. Bilinçli olmamız ve yapılarımızı, binalarımızı buna göre yapmamız lazım." diye konuştu.

Depremde 5 çocuğunu yitiren Mustafa Çillioğlu ise yavrularını toprağa verdiği depremi asla unutamadığını dile getirdi.

Vefat eden çocuklarının en büyüğünün 19, en küçüğünün ise 3 yaşında olduğunu aktaran Çillioğlu, şunları anlattı:

"Bu bir felaket. Depremde yurt dışındaydım. Haber aldım döndüm ama geldiğimde 2 yavrum toprağa verilmişti, diğerlerini de ben koydum mezara. Depremi acılarıyla, anılarıyla bu şekilde yaşıyoruz. Bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz. Cenabıhak verdi, Cenabıhak aldı. Takdir Allah'ın, bizim boynumuz kıldan ince. İnşallah hesap gününde yavrularımızla onların gittiği yerlere gitmeye gayret edeceğiz. Cenabıhak bizi orada ayırmaz inşallah. Tek dileğim budur."

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güncel, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı - Son Dakika

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