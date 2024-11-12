Düzce Depremi'nin 25. Yılı Anma Töreni - Son Dakika
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Düzce Depremi'nin 25. Yılı Anma Töreni

Düzce Depremi\'nin 25. Yılı Anma Töreni

Düzce'de 12 Kasım 1999 depreminin 25. yıldönümünde anma programı düzenlendi, saygı duruşu yapıldı.

12.11.2024 20:46
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Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için saat 18.57'de 45 saniyelik saygı duruşu gerçekleştirildi.

Düzce Depremi'nin 25. yıldönümü dolayısıyla Düzce Valiliği koordinesinde ve Düzce Belediyesi ile Türk Kızılay işbirliğiyle Anıtpark Meydanı'nda anma programı düzenlendi.

Program kapsamında, AFAD, UMKE, Düzce İtfaiyesi, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerine ait araçlar Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Saat 18.57'ye geldiğinde hayatını kaybedenler için sirenler eşliğinde, deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi ve dua okundu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan, burada yaptığı konuşmada, yaşanan acılardan dersler çıkarmak, daha önce eksik yaptıklarını doğru yapmak zorunda olduklarını söyledi.

12 Kasım depreminin Düzce'ye çok şey öğrettiğini belirten Aslan, "Düzceli bundan dersler çıkarmış. Düzceli yere kapaklanmış ama yıkılmayı, yenilmeyi kabullenmemiş, hayata tutunmuş, şehrine sahip çıkmış. Devletimizin liderliğinde ve tüm desteğiyle hayata sıkı sıkıya sarılmış ve şehrini yeniden inşa etmiş. Afetlerin bizi bir daha sarsmaması için dirençli şehirler ve güçlü meskenler imar etmek zorundayız." dedi.

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ise depreme karşı dirençli şehirler oluşturmak için toplumun bütün kesimlerinin bu ideali paylaşması gerektiğini vurgulayarak, "Düzce'de konut stokumuzu yüzde 75-80 oranında yeniledik. Kalan kısımları da kentsel dönüşümlerle yenilemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda arama kurtarma ekiplerinin stantları ve 25 yıl önce yaşanan depremi anlatan fotoğrafların yer aldığı sergi gezildi.

Kaynak: AA

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