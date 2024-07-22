Kalp krizi sonucu vefat eden Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cihat Tutkun'un cenazesi toprağa verildi.
Kuyumcuhacıali Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Tutkun'un cenazesi, Düzce Şehitliği Camisi'ne getirildi.
Tutkun'un Türk bayrağı sarılı tabutunun üzerine fotoğraf makinesi ve Düzcespor atkısı konuldu.
Cenaze, burada kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığı'na defnedildi.
Törene, Tutkun'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Kılıç, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder, Düzce Gazeteciler Cemiyeti üyeleri, Düzcespor kulübü yönetimi, futbolcular, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Dün, bir süredir kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Cihat Tutkun'un (58) Körpeşler Mahallesi'ndeki evine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, daireye giren sağlık görevlileri, hareketsiz halde bulunan Tutkun'un, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiğini belirlemişti.
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