Düzce Gençlik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Coşkusu - Son Dakika
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Düzce Gençlik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Coşkusu

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Düzce'de Gençlik Haftası kutlamaları kapsamındaki etkinlikler, Anıtpark'ta kurulan spor sokağı ile devam ediyor. Gençler, farklı branşlarda yapılan spor etkinlikleri ile keyifli anlar geçiriyor. Etkinlikler, ayak voleybolu, futbol, bilek güreşi ve daha fazlasını içeriyor.

18.05.2025 10:30  Güncelleme: 10:46
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Kent meydanı spor sahasına döndü

-Gençler Anıtpark'ta spora doydu

DÜZCE - Düzce'de Gençlik Haftası kutlamaları, şehir merkezinde kurulan spor sokağı etkinlikleri ile devam ediyor. Anıtpark meydanında kurulan spor stantlarıyla Düzceli gençler, çocuklar ve büyükler çeşitli, branşlarda spor etkinliği yaptı.

Gençlik haftası etkinlikleri yapılan organizasyonlarla Düzce'de kutlanmaya devam ediyor. Bu çerçevede Anıtpark meydanından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü antrenörleri 'Spor sokağı' kurdu. Ayak voleybolundan futbol sahasına, saha satrancından bilek güreşine kadar birçok platform kuran antrenörler buralarda gençlere ve çocuklara spor yapma imkanı sağladı.

Gençler spordaki becerilerini sahalarda gösterirken bazı karşılaşmalar ise kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Ayrıca Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde yapılan el sanatları kurslarında ortaya çıkan eserler görücüye çıktığı sergiler düzenlenirken bazı kursların etkinlikleri de yine Anıtpark Meydanındaki spor sokağında kursiyerler tarafından gençlere gösterildi.

Yapılan etkinlikler ve Gençlik haftası kutlamaları ile ilgili bilgiler veren Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı; "15 Mayıs - 19 Mayıs Gençlik Haftası kutlamaları çerçevesinde Düzce Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak il genelinde çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Burada da güzel alanlar kurduk. Gençlerimizin etkinlik alanlarında spor yapmalarını ve etkinliklere katılmalarını sağlıyoruz. Buradaki faaliyetlerimizde ise Düzce Belediyesi'nin Spor Hizmetleri birimi ile ortak çalışmalarla hafta boyu çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Vatandaşlarımızın ilgisi, gençlerimizin alakası çok güzel. Burada gençlerimiz Gençlik Merkezi'nde, yurtlarımızda misafir ettiğimiz gençlerimizin sanatsal faaliyetlerini de sergiliyoruz" diye konuştu.

"Gençlerimizle 12 ay 7 gün birlikteyiz"

Düzce Belediyesi Spor ve Gençlik Hizmetleri Müdürü Cihan Ünal ise belediye çalışmalarına değinerek, mahallelerde yaptıkları 'Mahallemde spor" faaliyetlerini anlattı. Ünal şunları söyledi; "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz ile birlikte koordineli bir şekilde yaptığımız organizasyonlarımızda güzel bir etkinlikler oldu. Bütün sporcu arkadaşlarımız ilgili antrenör arkadaşlarımız gençler kardeşlerimize ilgileniyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Gençlik haftası haricinde mahallelerde 'Mahallemde spor' programları yapıyoruz. Her mahallede haftanın 2 günü 'Mahallemde spor' programlarını gerçekleştiriyoruz. Gençlerle bir araya geliyoruz, güzel organizasyon oluyor. Yani sadece bu haftaya göre değil 12 ay gençlerimiz ile birlikteyiz. Sahadaki gençlerimize ulaştık. Birlikte organizasyonlarda bulunmak istiyoruz."

Gençlik haftası 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramına kadar il genelinde yapılan çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam edecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce Gençlik Haftası'nda Spor Etkinlikleri Coşkusu - Son Dakika

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