Düzce Gölyaka'da fındık deposunda fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da fındık deposunda fenalaşan 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti

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Gölyaka'nın Hacıyakup köyündeki fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı Gölyaka Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde fındık deposunda yükleme sırasında fenalaşan??????? 19 yaşındaki genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Hacıyakup köyündeki fındık deposunda çalışan Hulki Can H, helezonla yükleme yaptığı sırada fenalaştı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hulki Can H'yi Gölyaka Devlet Hastanesine kaldırdı.

Hulki Can H, burada yapılan müdahalelere??????? rağmen hayatını kaybetti.

Hulki Can H'nin cenazesi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna konuldu.

Kaynak: AA
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