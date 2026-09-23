Düzce Gölyaka\'da gençler, 2 ekmeğin parasını kameraya gösterip dolaba bıraktı

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde gece saatlerinde açık buldukları marketten 2 ekmek alan gençler, iş yerinde görevli kimseyi bulamayınca parayı güvenlik kamerasına gösterip ekmek dolabına bıraktı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saatlerinde Gölyaka ilçesindeki bir markette meydana geldi. İhtiyaçları için markete gelen gençler, raflardan 2 ekmek aldı. İş yerinde görevli kimsenin bulunmadığını fark eden gençlerden biri, ekmeklerin ücretini güvenlik kamerasına doğru gösterdi. Bir süre parayı kameraya gösteren gençler, ardından parayı ekmek dolabına bırakarak marketten ayrıldı.

Yaşananlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde gençlerin parayı kameraya gösterip ekmek dolabına bıraktıkları anlar yer aldı.