Düzce Gölyaka'da Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Devam Ediyor

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde düzenlenen 87. Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri çeşitli etkinliklerle devam ediyor. Karadenizli sanatçıların sahne aldığı şenliklerde halk oyunları gösterileri sergilendi. Katılımcılar Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayarak keyifli vakit geçirdi. Çocuklar için ise uçurtma etkinliği düzenlendi. Gölyaka Belediyesi ekipleri, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtan afiş ve broşürler dağıttı. Şenliğe, Gölyaka Kaymakamı, Belediye Başkanı, Kardüz Yaylası Turizm Derneği Başkanı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

14.07.2024 21:01
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Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 87'ncisi düzenlenen Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri çeşitli etkinliklerle devam etti.

1830 rakımlı Kardüz Yaylası'nda düzenlenen şenliklerin ikinci gününde Karadenizli sanatçılar sahne aldı, halk oyunları gösterileri sergilendi.

Şenliklere katılanlar Karadeniz ezgileri eşliğinde horon oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar için ise uçurtma etkinliği düzenlendi. Bazı çocuklar, yamaçtaki çimenlerden kayarak eğlendi.

Gölyaka Belediyesi ekipleri, ilçenin doğal güzelliklerini tanıtan afiş ve broşürler dağıttı.

Şenliğe, Gölyaka Kaymakamı Selver Esra Arık, Belediye Başkanı Muzaffer Coşkun, Kardüz Yaylası Turizm Derneği Başkanı Arif Gelir, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Gölyaka'da Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Gölyaka'da Kardüz Yaylası Kadırga Şenlikleri Devam Ediyor - Son Dakika
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