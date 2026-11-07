Düzce Gümüşova'da kavgada av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldü

Düzce Gümüşova'da kavgada av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Düzce'nin Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde orman yolunda çıkan tartışma kavgaya dönüşünce 16 yaşındaki çocuk av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan 17 yaşındaki şüpheli gözaltına alınırken, çocuğun cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Düzce'de av tüfeğiyle vurulan 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Gümüşova ilçesi Yongalık köyünde, A.İ.U. (17) ve Ahmet K. (16) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın köyün dışında bulunan orman yolunda kavgaya dönüşmesi sonucu A.İ.U. yanındaki av tüfeğiyle Ahmet K'ye ateş ederek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, Ahmet K'yi yerde hareketsiz buldu.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personeli, Ahmet K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuğun cenazesi, otopsi yapılmak üzere Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Şüpheli Aİ.U. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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