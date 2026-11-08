Düzce Gümüşova'da meradan dönmeyen yaşlı adam, 46 ekibin aramasıyla ölü bulundu - Son Dakika
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Düzce Gümüşova'da meradan dönmeyen yaşlı adam, 46 ekibin aramasıyla ölü bulundu

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Düzce Gümüşova\'da meradan dönmeyen yaşlı adam, 46 ekibin aramasıyla ölü bulundu
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Düzce Gümüşova\'da meradan dönmeyen yaşlı adam, 46 ekibin aramasıyla ölü bulundu
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Düzce Gümüşova'da meradan dönmeyen yaşlı adam, 46 arama kurtarma ekibinin çalışmasıyla evine 1,5 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda ölü bulundu. Sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi; cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmeyen yaşlı adam ölü bulundu.

Yongalık köyünde yaşayan Yaşar Kandemir (65), hayvanlarını otlatmak için gittiği meradan dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, komando ve AFAD koordinesinde 46 arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kandemir'i bulmak için bölgede dron ve iz takip köpeği destekli arama kurtarma çalışması yürüten ekipler, yaşlı adamı evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta ağaçlık alanda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kandemir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Kaynak: AA
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