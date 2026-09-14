Düzce Hacıaliler köyündeki fabrika yangınına Sakarya ve Bolu\'dan itfaiye gitti

DÜZCE'de faaliyet gösteren kapı üretim fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Merkeze bağlı Hacialiler köyü mevkisinde bulunan kapı fabrikasında, saat 22.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiyeleri sevk edildi. İtfaiye erleri, yangına müdahale ederken Sakarya ve Bolu'dan da itfaiye ekipleri destek için bölgeye gönderildi. Fabrikadan yükselen yoğun duman ve alevler kentin birçok noktasından görüldü. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.