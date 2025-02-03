Düzce İtfaiyesi'nden Yangın Güvenliği Uyarısı - Son Dakika
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Düzce İtfaiyesi'nden Yangın Güvenliği Uyarısı

Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, yangın güvenliği konusunda önemli bilgiler vererek, vatandaşların yangın risklerini minimize etmek için dikkat etmeleri gereken hususları açıkladı. Yangın anında doğru müdahalelerin ve tahliye planlarının hayati önem taşıdığı vurgulandı.

03.02.2025 22:49
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İtfaiye Amiri Polat: "Bizim için önce canan, sonra can"

-İtfaiyeden önemli yangın güvenliği uyarısı

-Elektrik tesisatları düzenli kontrol edilmeli

-Şarj cihazları prizde sürekli takılı bırakılmamalı

DÜZCE - Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği konusunda önemli uyarılarda bulunarak, vatandaşları önleyici tedbirler, doğru müdahale yöntemleri ve güvenli çıkış yolları hakkında bilgilendirdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, yangın risklerini minimize ederek vatandaşları yangın güvenliği konusunda daha bilinçli hale getirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda, halkın yangın güvenliği konusunda daha duyarlı ve hazırlıklı olabilmesi için bilgilendirme çalışmaları yapılıyor. Yangın güvenliğiyle ilgili önemli uyarılarda bulunan Düzce Belediyesi İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, yangın öncesi, yangın anı ve sonrasında yapılması gerekenler konusunda vatandaşları bilgilendirdi.

Yangınları engellemek için evlerde kolayca yanabilen malzemelerden kaçınılması gerektiğini belirten Polat, ayrıca binalarda gereksiz eşyaların olmaması gereken yerlerde depolanmasının tehlikeleri arttırdığını vurguladı. Elektrik tesisatlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerektiğini vurgulayan Polat, "Evlerimizde kullandığımız cihazların kalite belgelerinin olması gerekir. Ucuz diye, koruma nitelikleri sağlamayan cihazlardan kaçınılmalıdır" dedi. Polat, şarj cihazlarının prizde sürekli takılı bırakılmasının da ciddi bir yangın riski oluşturduğunu hatırlattı.

Yangın anında ne yapmalıyız?

İtfaiye Amiri Mehmet Caner Polat, küçük yangınlara doğru müdahale ve doğru söndürücü cihazlarla müdahale edilebileceğini, aynı zamanda profesyonel ekiplere başvurulması gerektiğini söyledi.

Yangın anında yapılması gereken en önemli şeyin tahliye olduğunu belirten Polat, "Evlerimizde ve işyerlerimizde yangın anında en kısa yoldan nasıl dışarı çıkabileceğimizi bilmemiz ve tahliye planları hazırlamamız çok önemlidir. Kendimizi ve ailemizi yangın durumunda nasıl koruyacağımıza dair küçük tatbikatlar yapmalıyız. Yangın büyüme aşamasına geldiğinde, vatandaşın yapacağı her hareket kendisini riske atmasına neden olabilir. Bu durumda, binayı derhal tahliye etmeleri gerekir, yanan alandan çıkıldığında da asla geri dönülmemeli" dedi.

Yangın güvenliği için iş birliği şart

Mehmet Caner Polat, vatandaşların yangın sırasında itfaiye ekiplerine yardımcı olmak isteseler de müdahale etmek için içeri girmemeleri gerektiğinin altını çizerek, şunları söyledi: "İtfaiyecilerin görev alanına girmemek çok önemli. Yardım etmeye çalıştıklarında bizim işimizi kolaylaştırmadıkları gibi, yanlış bir hareketle durumu daha da zorlaştırabiliyorlar. Binanın içine girip çıkan vatandaş mahsur kalırsa fark edilmemesine neden olabilir. Bu tür durumlarda, sadece profesyonel ekiplerin müdahale etmesi gerektiği unutulmamalıdır."

Yangın anında acil yardım araçlarına yol verilmesinin önemini vurgulayan Polat, "Biz zamanla yarışıyoruz ve olay yerine hızlı bir şekilde ulaşmak için her saniye çok değerli. Sonuçta insan hayatı için, tüm canlılar için çalışıyoruz. Bizim işimizi kolaylaştırmak can kurtarma hizmetlerine destek olmak demektir. Cadde ve yolları kapatacak şekilde araç parkları da bizim için büyük bir problem. İtfaiye aracı, müdahale edeceği binaya her cepheden ulaşabilmelidir. Vatandaşlarla itfaiye iş birliği yaparsa, başarı oranımız çok daha yüksek olur" dedi.

Düzce itfaiyesi, ülke genelinde görev alıyor

İtfaiye Amiri Polat, 17 araç ve 86 personelle hizmet veren Düzce İtfaiyesi'nin destek talebi üzerine diğer illerdeki yangınlarda, ayrıca ülke genelindeki afet ve vakalarda görev aldığını vurguladı. Son olarak Kartalkaya'daki otel yangınında söndürme ve tahliye çalışmalarına katıldıklarını açıklayan Polat, "Yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum. Yangınzede ailelerin, milletimizin, hepimizin başı sağ olsun" dedi.

İtfaiyeciliğin fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu söyleyen Polat, "İtfaiyeciler, evlerinden çıktıklarında ailesiyle helalleşir, görevinin başına gelir. Yangının içine girmekte tereddüt etmezler. Önce canan, sonra can diyerek hareket ederiz" diyerek mesleklerinin kutsallığına değindi.

"İtfaiye ekiplerine destek olalım "

Polat, son olarak vatandaşlardan yangın güvenliği konusunda bilinçli olmalarını ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarına destek olmalarını istedi. Polat, itfaiyecilerin ve halkın işbirliği yapması ile daha güvenli bir çevre oluşturacaklarını belirtti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Düzce İtfaiyesi'nden Yangın Güvenliği Uyarısı - Son Dakika

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