Düzce Konuralp'te çekme karavandaki yangın binaya sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Düzce Konuralp'te çekme karavandaki yangın binaya sıçramadan söndürüldü

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Düzce Konuralp\'te çekme karavandaki yangın binaya sıçramadan söndürüldü
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Düzce Konuralp 550. Sokak'ta binanın yanında park halindeki çekme karavanda belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri binaya sıçramadan söndürdü; karavan kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de park halindeki çekme karavanda çıkan yangın söndürüldü.

Konuralp 550. Sokak'ta bulunan bir binanın yanındaki çekme karavanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler, karavandaki yangını binaya sıçramadan söndürdü.

Yangında, karavan kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Düzce BelediyesiKonuralpİtfaiyeGüncelDüzceYaşamSon Dakika

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