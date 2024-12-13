Düzce Ormanlarında Vaşak Görüntülendi

Güncel

Düzce'de ormanda yürüyen vaşak, fotokapanla görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 9. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından Düzce ormanlarında gezen vaşağın fotokapanla çekilen görüntüsü paylaşıldı.

Nesli tehlike altında olan ve doğanın en gizemli canlılarından biri olarak bilinen vaşağın ormanda gezinirken objektiflere takıldığı belirtilen paylaşımda, "Gece avlanıp gündüz dinlenen bu muhteşem yırtıcı, ormanda gezinirken objektiflerimize poz verdi. Sağlık durumu gayet iyi olan vaşağın, yaşam alanında giderek daha sık görülmeye başlanması, koruma çalışmalarımızın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerine yer verildi.

Görüntülerde, orman içindeki araç yolunda yürüyen vaşağın etrafını kontrol etmesi yer alıyor.