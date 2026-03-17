Düzce protokolünden "18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü" mesajları

Düzce Valisi Mehmet Makas ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 111. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Makas, mesajında, vatanın bağımsızlığı ve özgürlük mücadelesi uğruna ortaya koyduğu şanlı zaferlerinden birisi olan Çanakkale Zaferi'nin üzerinden 111 yıl geçtiğini bildirdi.

Çanakkale'yi tüm dünyaya geçilmez kılan, bu uğurda şehadete eren tüm şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını, Çanakkale'de vatan sevgisiyle destansı kahramanlık öyküsü yazıldığını belirten Makas, şu ifadeleri kullandı:

"Çanakkale, istikbal için feda-i can eyleyen kahraman vatan evlatlarının bayrak sevgisinin sembolüdür. İslam sancağının da müdafaa edildiği Çanakkale, yalnızca bir ulusun bağımsızlık mücadelesi olmamış, tüm mazlum coğrafyalar ve özgürlük mücadelesi veren milletlere de ilham kaynağı olmuştur." ifadelerini kullandı."

"Çanakkale'de yalnızca savaş kazanılmadı"

Özlü de Türk'ün bağımsızlık teminatı olan Çanakkale cephesinin yeni yüzyılın habercisi olduğunu belirterek, Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve bütün şehitlere rahmet diledi.

Çanakkale Zaferi'ni, aziz milletin imanı, cesareti ve vatan sevgisiyle yazdığı en büyük destanlardan biri olarak nitelendiren Özlü, şunları kaydetti:

"18 Mart 1915'te Çanakkale'de yalnızca savaş kazanılmadı, bir milletin inancı, fedakarlığı ve bağımsızlık iradesi tüm dünyaya ilan edildi. 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşeden kahraman ecdadımız, vatanı uğruna canını feda ederken arkasında imanla yoğrulmuş bir destan bıraktı. Cephede omuz omuza mücadele eden yiğitlerimiz ve vatan uğruna şahadete yürüyen Mehmetçiklerimiz bizlere bağımsız bir ülke emanet etti."