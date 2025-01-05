Düzce, Sarıkamış şehitlerini andı - Son Dakika
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Düzce, Sarıkamış şehitlerini andı

Düzce, Sarıkamış şehitlerini andı Düzce'de Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Topuk Yaylası'nda yürüyüş düzenlendi.

05.01.2025 16:52
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Düzce, Sarıkamış şehitlerini andı

DÜZCE - Düzce'de Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yıl dönümü dolayısıyla Topuk Yaylası'nda yürüyüş düzenlendi. Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte dev Türk bayrağı da açıldı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110'uncu yılı kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde 81 ilde yürüyüş programı düzenlendi. Düzce'deki yürüyüşün adresi Topuk Yaylası oldu. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynaşlı ilçesindeki bin 300 rakımdaki Topuk Yaylası'nda gerçekleştirilen anma programına Düzce Valisi Dr. Selçuk Aslan, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Tetik, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, kurum müdürleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yaklaşık bin kişinin katıldığı yürüyüşte dev Türk bayrağı açılarak, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atıldı. 4,5 kilometrelik yürüyüşün ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından şehitler için dualar edildi. Yürüyüş sonrası protokol üyeleri açıklamalarda bulunarak Sarıkamış şehitlerini andı.

Kaynak: İHA

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