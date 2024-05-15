Düzce Üniversitesi DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali'nde - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali'nde

Düzce Üniversitesi DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali\'nde

Düzce Üniversitesi tarafından düzenlenen DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali, sportif etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve sahne performanslarıyla devam etti. Festivalde yüzme, voleybol, ayak tenisi ve futbol müsabakaları düzenlendi. Geleneksel Türk okçuluğu ve halk oyunları gösterileri sunulurken, DJ Tolga Yılmaz ve DJ Serkan sahne performanslarıyla izleyicileri etkiledi. Ayrıca müzik grubu Retrobüs de öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

15.05.2024 15:51
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Düzce Üniversitesince düzenlenen "DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali", sportif etkinlikler, halk oyunları gösterileri ve sahne performanslarıyla devam etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yüzme, voleybol, ayak tenisi ve futbol müsabakaları festivale heyecan kattı.

Geleneksel Türk okçuluğu ve halk oyunları gösterileri sunulan festivalde, DJ Tolga Yılmaz ve DJ Serkan, sahne performanslarıyla göz doldurdu. Festivalde sahne alan müzik grubu Retrobüs ise sahne performansıyla öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Düzce Üniversitesi "Sağlık Turizm Yetki Belgesi" almaya hak kazandı

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Sağlık Bakanlığının onayıyla Türkiye'de sağlık turizmi yapabilecek hastaneler arasına girdi.

Türkiye'de 62 kamu üniversitesi hastanesinde bulunan Sağlık Turizm Yetki Belgesi'ne üniversite hastanesi de eklendi.

Düzce Üniversitesinden dünya sıralaması başarısı

Düzce Üniversitesi, Times Higher Education'ın, son 50 yılda kurulan dünyadaki en iyi üniversitelerin yer aldığı "2024 Genç Üniversiteler Dünya Sıralaması"nın (Young University Rankings 2024) araştırma alanında 170. sırada yer aldı.

Düzce Üniversitesi, Türkiye'de 2000 yılından sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında üçüncü, araştırma alanında ise birinci oldu.

Türkiye'de üniversiteler arası genel sıralamada 15'inici sıraya yerleşen Düzce Üniversitesi, araştırma alanında 8'inciliği aldı.

Kaynak: AA

Düzce Üniversitesi, Tolga Yılmaz, Voleybol, Futbol, Eğitim, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce Üniversitesi DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali'nde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi DÜFEST 2024 Öğrenci Festivali'nde - Son Dakika
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