 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce ve Bartın'da Kar Nedeniyle 72 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce ve Bartın'da Kar Nedeniyle 72 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Düzce ve Bartın'da etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşım sağlanamayan köy yolu sayısı 72'ye yükseldi. Düzce'de 26 köy yolu, Bartın'da ise 46 köy yolu kar nedeniyle kapandı. İl özel idaresi ekipleri ve Karayolları ekipleri, karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Düzce'de kar kalınlığı 50 santimetreye ulaşırken, Bartın'da ise yüksek kesimlerde 80 santimetreye kadar çıktı. Belediye ekipleri de kent merkezinde temizlik çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Düzce ve Bartın\'da Kar Nedeniyle 72 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
13.01.2024 - 11:09,
Abone Ol

Düzce ve Bartın'da kar nedeniyle 72 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, etkisini artıran kar nedeniyle Cumayeri'nde 5, Gölyaka'da 6, Kaynaşlı'da 9, Yığılca'da 6 olmak üzere 26 köy yolu ulaşıma kapandı.

Sorumluluk sahasında 20 iş makinesi ve 45 personelle karla mücadele çalışması yürüten İl Özel İdaresi ekiplerinin, kapalı köy yollarını açma çalışması sürüyor.

Kentte dün başlayan yağışın ardından kar kalınlığı yüksek kesimlerde 50 santimetreye ulaştı.

Bartın

Bartın'da gece saatlerinde başlayan kar, kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdürüyor.

Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 80, kent merkezinde ise 30 santimetreye ulaşırken, il genelinde 46 köye ulaşım sağlanamıyor.

Yağış nedeniyle sürücüler zaman zaman trafikte zor anlar yaşarken Karayolları ekipleri Bartın- Amasra, Bartın- Karabük ve Zonguldak kara yolunda kar temizleme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Belediye ekipleri de kent merkezindeki yollarda ve kaldırımlarda temizlik çalışması yapıyor.

Öte yandan yaklaşık 15 kilometrelik bölümü kent merkezinden geçerek Karadeniz'e dökülen Bartın Irmağı da kar altında kentin güzelliklerine güzellik kattı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Cumayeri, Kaynaşlı, Bartın, Düzce, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce ve Bartın'da Kar Nedeniyle 72 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


12:25
Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20
Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08
Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01
Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48
Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12
Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11
Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04
9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir

Son Dakika
12:25 Pençe-Kilit şehitleri törenle memleketlerine uğurlandı
12:20 Haluk Levent ve Hasan Can Kaya, çadırda kalan şehit ailesine ev alacak
12:08 Şehit ailesinin kaldığı 3 metrekare çadıra 10 adet ısıtıcı bırakıldı
12:01 Bülent Ersoy'dan Zeki Müren için ağızları açık bırakacak sözler: Benim ölmem için dua etmiş, acımasız ve kıskanç biriydi
11:48 Bahçeli: Hangi ülke karşımıza çıkarsa çıksın bütün terör kampları ateş altına alınmalıdır
11:12 Eski MİT'çi Mehmet Eymür hayatını kaybetti
11:11 Meriç Nehrinde 2 metrelik dev yayın balığı yakalandı
11:04 9 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Soylu'dan dikkat çeken paylaşım: ABD bölgeden silip süpürülecektir
09:58 Babaannesi tarafından otobüste unutulan 6 yaşındaki çocuk son durakta fark edildi
09:45 MİT'ten nokta atışı operasyon! PKK'ye eleman temin eden terörist öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2024 12:47:37. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce ve Bartın'da Kar Nedeniyle 72 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement