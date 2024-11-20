Düzce ve Bolu\'da Yoğun Sis

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İstanbul ile Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi ile D-100 kara yolunun Bolu kesiminde sis ulaşımı olumsuz etkiledi.

Otoyolun Üçköprü, Düzce ve Gölyaka gişeleri mevkileri, Kalıcı Konutlar Bağlantı Yolu ile D-100 kara yolu ve Kuzey Çevre Yolu'nun bazı kısımlarında sis görüldü.

D-100 kara yolunun Bolu kesiminde de sis etkili oldu.

Sis, Bolu kent merkezi ile Dağkent, Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Kuruçay ve Çaydurt kesimlerinde yoğunlaştı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı bölgelerden geçen sürücüler, yolda dikkatli ilerledi.

Güzergahlarda görev yapan trafik ekipleri, sürücüleri sise karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.