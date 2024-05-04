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Düzce ve Karabük'te dolu, hayatı olumsuz etkiledi.

Düzce'nin Gümüşova, Çilimli ve Cumayeri ilçelerinde sağanak, yerini doluya bıraktı.

Dolu nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Öte yandan dolu, bölgedeki bazı tarım arazilerinde zarara neden oldu.

Karabük

Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde sağanak ve dolu etkisini gösterdi.

Öğleden sonra başlayan sağanak, yerini doluya bıraktı. Yağış sonucu yollar ve tarlalarda yer yer beyaz örtü oluştu.

Meteoroloji yetkilileri, yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel ve su baskını ile yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına sebebiyle ulaşımda yaşanabilecek aksama ve olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulundu.