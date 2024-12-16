Düzce'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından yaylalara çıkan off-road tutkunları safari yaptı.
Kentin yüksek rakımlı yaylalarında gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösterdi.
Kardüz, Pürenli, Balıklı, Sinekli ve Odayeri yaylaları aralıklarla devam eden yağışın ardından beyaz örtüyle kaplandı.
Arazi araçlarıyla yaylalara çıkan Düzce Safari Off-Road Kulübü üyeleri, kar safarisi yaptı.
Son Dakika › Güncel › Düzce Yaylalarında Kar Safarisi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?