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DÜZCE'ye cenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz'u takip ederek öldüren Sami G. yakalandı - Son Dakika
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DÜZCE'ye cenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz'u takip ederek öldüren Sami G. yakalandı

Düzce'ye cenaze için gelen Ali Yavuz'u takip ederek öldüren Sami G., 6 gün sonra yakalandı. Olay, Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Ali Yavuz, Kocaeli'ye yerleşmişti ancak bir yakınının cenazesi için Düzce'ye gelmişti. Sami G., Yavuz'u takip ederek tabanca ile öldürdü. Polis, şüpheliyi 6 gün sonra yakaladı ve sorgulama devam ediyor.

DÜZCE\'ye cenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz\'u takip ederek öldüren Sami G. yakalandı
28.12.2023 - 17:51,
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DÜZCE'ye cenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz'u (65) takip ederek öldüren Sami G. (53), 6 gün sonra yakalandı.

Olay, 22 Aralık'ta saat 15.00 sıralarında Gümüşova ilçesinde meydana geldi. Sami G. ile yaşadığı husumet nedeniyle Düzce'den taşınıp, Kocaeli'ye yerleşen Ali Yavuz, bir yakınının cenazesi için kente geldi. Bu haberi duyan Sami G., takip ettiği Yavuz'u tabanca ile öldürdü. Şüpheli kaçarken, polis çalışma başlattı. Gümüşova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 6 gün sonra şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Sami G.'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Gümüşova, Aralık, Düzce, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: DÜZCE'ye cenaze için gelen husumetlisi Ali Yavuz'u takip ederek öldüren Sami G. yakalandı - Son Dakika
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