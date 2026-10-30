Düzce Yığılca\'da av tüfeğiyle yaralanan 15 yaşındaki çocuk hastanede öldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde arkadaşıyla birlikte kaybolan hayvanları arayan 15 yaşındaki çocuk, arkadaşının taşıdığı av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Asar köyünde yaşayan Orhan T. (15) ve arkadaşı Alper A. (16), kaybolan büyükbaş hayvanlarını aramak için akşam saatlerinde ormanlık alana gitti.

İki arkadaşın alanda gezdiği sırada, Alper A'nın omzundaki av tüfeğinin ateş alması sonucu silahtan çıkan saçmalar Orhan T'ye isabet etti.

Arkadaşının yaralandığını gören Alper A, durumu köylülere bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Orhan T'yi ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırdı.

Ağır yaralı Orhan T, ambulansla kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Arkadaşının ölümüne neden olan Alper A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.