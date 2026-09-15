Düzce Yığılca'da evinden 2 gün önce ayrılan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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Düzce Yığılca'da evinden 2 gün önce ayrılan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu

Düzce Yığılca\'da evinden 2 gün önce ayrılan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu
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Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Gökçeağaç köyünde yaşayan kişi, evinden ayrıldıktan 2 gün sonra yakınları tarafından köy yakınındaki fındık bahçesinde hareketsiz bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri ilk kontrolde hayatını kaybettiğini belirledi; ceset kesin ölüm nedeninin tespiti için Düzce Üniversitesi Hastanesi morguna gönderildi.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde kendisinden 2 gündür haber alınamayan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu.

Gökçeağaç köyündeki evinden 2 gün önce ayrılan ve kendisinden haber alınamayan Ali Koçak (35) yakınları tarafından köyün yakınındaki bir fındık bahçesinde hareketsiz bulundu.

İhbar üzerine olay yerine ulaşan jandarma ve sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Koçak'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Düzce Yığılca'da evinden 2 gün önce ayrılan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce Yığılca'da evinden 2 gün önce ayrılan kişi fındık bahçesinde ölü bulundu - Son Dakika
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