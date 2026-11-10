Düzce Yığılca\'da malzeme deposundaki yangın 1 saatlik müdahaleyle söndürüldü

Düzce'nin Yığılca ilçesinde malzeme deposu olarak kullanılan müstakil evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yığılca ilçesine bağlı Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Şahin'e ait, malzeme deposu olarak kullanıldığı belirtilen müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın, çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.