Düzceli Öğrencilerden Sokak Hayvanlarına 225 Kilo Mama Bağışı

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Öğrencilerden sokak hayvanlarına 225 kilo mama bağışı

DÜZCE - Düzceli öğrenciler sokak hayvanları için anlamlı destekte bulunarak 225 kilogram mama bağışladılar.

Düzce Belediyesi, yaralı, hasta ve evsiz can dostlarının bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Geçici Bakımevinde, Düzce Kültür Eğitim Kurumları öğrencilerini ağırladı. Okul bünyesinde oluşturulan Hayvan Kulübü üyelerinin de aralarında bulunduğu 50 öğrenci, Kurtsuyu'nda bulunan hayvan konukevini ziyaret etti ve beraberlerinde getirdikleri 225 kilogram mamayı getirdi. Öğrencilere, Veteriner Hekim Betül Koca tarafından Düzce Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik tesisleri tanıtılarak, bakım ve tedavi hizmetleri hakkında bilgiler verildi. Sokak hayvanlarına yaklaşım, besleme, bakım ve sahiplendirme konularında bilgilendirilen öğrencilere acil durumlarda yapılması gerekenler de anlatıldı. Ayrıca, yaralı ve hasta sokak hayvanlarıyla ilgili olarak Alo 153 Beyaz Masa birimine ihbarda bulunulabileceği ifade edildi.

Öğrenciler, köpeklerin gözetim altında tutulduğu kafesler ile sosyal ve serbest yaşam alanlarını gezerek patili dostlarla yakın temas kurdu, onları mama vererek beslediler.