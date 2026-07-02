Düzensiz Göçmen Kaçakçılığına 4 Gözaltı

Düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye yasa dışı yollarla girişine ve farklı ülkelere kaçak olarak geçirilmesine aracılık edildiğine ilişkin sosyal medya paylaşımlarının tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya üzerinden düzensiz göçmen statüsünde bulunan kişilerin ülkeye kaçak yollardan girmesine, kalmasına, çeşitli ülkelere kaçak yollarla geçmelerine aracılık edildiğine dair ilanlar verildiğinin belirlenmesi üzerine soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, sosyal medyada ilan veren şüphelilerin Suriye uyruklu olduğu ve kod isimler kullandığı tespit edilen A.F, A.H, B.A, A.K, A.A, A.S.H, M.B.K. ile V.D. oldukları belirlendi.

Şüphelilerin kendileriyle iletişime geçen göçmenleri Suriye uyruklu A.H'ye yönlendirdiği, A.H'nin ise yasa dışı göçmenleri otoyol üzerinde bulunan tır park alanlarına getirdiği, devamında yasa dışı göçmenlerin üzerinde bulunan değerli eşyaların şüpheliler tarafından yağmalandıkları anlaşıldı.

Başsavcılığın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 4 zanlı gözaltına alınırken, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.