Düzensiz Göçmenler Arnavutluk'tan İtalya'ya Geri Gönderildi - Son Dakika
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Düzensiz Göçmenler Arnavutluk'tan İtalya'ya Geri Gönderildi

Roma Mahkemesi, 12 düzensiz göçmenin Arnavutluk'ta tutamayacağına karar verdi, İtalya'ya geri döndü.

19.10.2024 15:17
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İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki merkeze transfer edilen 12 düzensiz göçmen, Roma Mahkemesince burada tutulamayacaklarına karar verilmesinin ardından bu ülkeye geri gönderildi.

İtalyan Donanmasına ait gemi, Arnavutluk'un Şingin (Shengjin) Limanı'ndan 12 düzensiz göçmeni alarak İtalya'ya doğru yola çıktı.

Arnavutluk makamlarınca konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Roma Mahkemesi, İtalya'nın Arnavutluk'ta kurduğu iki merkeze götürülen 12 düzensiz göçmenin burada tutulamayacaklarına karar vermişti.

Mahkeme, düzensiz göçmenlerin, geldikleri Bangladeş ve Mısır'ın "güvenli ülke" statüsünde olmaması sebebiyle bu merkezlerde tutulmalarını onaylamamıştı.

İtalyan ANSA haber ajansı, 12 düzensiz göçmenin İtalya'nın Bari kentine geri gönderilmesinin beklendiğini yazdı.

Arnavutluk'a gönderilen 16 düzensiz göçmenden 4'ü İtalya'ya geri götürülmüştü

İtalyan Donanmasına ait Libra gemisiyle 16 Ekim'de Şingin Limanı'na getirilen 10'u Bangladeşli, 6'sı Mısırlı düzensiz göçmen grubundan 2'sinin 18 yaşın altında olması, 2'sinin de hasta olması sebebiyle İtalya'ya geri götürüldüğü ve Arnavutluk'taki merkezde 12 kişinin kaldığı basına yansımıştı.

İki ülke arasındaki anlaşma gereği, sadece İtalyan güvenlik güçlerince denizde kurtarılan, sağlıklı ve 18 yaş üstü erkek göçmenlerin Arnavutluk'taki merkezlere aktarılması öngörülüyor.

Bu kişilerin iltica talepleri sonuçlanıncaya kadar burada tutulmaları ve olumsuz neticelenenlerin geri gönderme merkezinden ülkelerine yollanması gerekiyor.

Göçmen merkezleri için "Guantanamo" benzetmesi

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın 6 Kasım 2023'te Roma'da imzaladıkları anlaşma, İtalyan güvenlik güçleri tarafından Akdeniz'de kurtarılan düzensiz göçmenlerden bir bölümünün Arnavutluk'a nakledilmesini ve iltica taleplerinin incelenmesi sürecinde burada kalmalarını öngörüyor.

Anlaşma, Avrupa merkezli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan düzensiz göçmenleri, reşit olmayanları, hamile kadınları ve savunmasız kişileri kapsamıyor.

Anlaşma çerçevesinde İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Şingin Limanı'nda ilk kabul merkezini kurdu ve Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için tesis ve geri gönderme merkezi oluşturdu. İtalya ile Arnavutluk arasındaki bu protokol, Avrupa Birliği (AB) ülkesinin, kendisine gelen düzensiz göçmenleri, Birlik üyesi olmayan başka bir ülke toprağına göndermesini düzenleyen ilk anlaşma özelliğini taşıyor.

Anlaşmayla oluşturulan bu tesislere yönelik, İtalyan ve yabancı basında yayımlanan bazı haber ve yazılarda ABD'nin Küba yakınındaki askeri hapishanesine atıfla "yeni Guantanamo" eleştirileri yöneltilmişti.

İtalya'da muhalefet partileri de devletin, düzensiz göçmenleri bu merkeze göndermek için yaklaşık 800 milyon avroyu sokağa attığını savunarak hükümete yüklenmişti.

Başbakan Meloni ise İtalya-Arnavutluk protokolünü, düzensiz göçmenlerin ülkeye gelişlerini caydıracak unsur olarak kamuoyuna sunmuştu.

Kaynak: AA

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