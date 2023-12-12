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Düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Trabzon'da hizmete başladı - Son Dakika
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Düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Trabzon'da hizmete başladı

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla kent merkezinde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı.

Düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Trabzon\'da hizmete başladı
12.12.2023 - 12:48,
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Tekirdağ'da düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan Mobil Göç Noktası aracı hizmet vermeye başladı

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, düzensiz göçmen olduğundan şüphelenilen yabancıların kontrollerinin kısa süre içerisinde yapılmasını sağlayan "Mobil Göç Noktası" araçlarının sayısının hızla arttığı belirtildi.

Düzensiz göçmenlerin tespitini kolaylaştıran ve hızlandıran Mobil Göç Noktası araçlarının ülke genelindeki sayısısın 57'den 97'ye çıkarıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlk etapta İstanbul'un da arasında bulunduğu 5 büyükşehirde hizmet vermeye başlayan Mobil Göç Noktası aracı, 1 Aralık itibariyle diğer 25 büyükşehirlere de gönderildi. Böylece Mobil Göç Noktası aracı olmayan büyükşehirler kalmadı. Düzensiz göçle mücadele kapsamında yapılan uygulama ve denetimler kapsamında güvenlik güçleri düzensiz göçmen olduğundan şüphelendikleri kişilerin kimliğini kontrol ediyor.

Kimliğini ibraz edemeyen yabancılar gerekli kontrollerin sağlanması amacıyla Mobil Göç Noktası adı verilen araçlara davet ediliyor. Burada Göç İdaresi Başkanlığı personeli tarafından göç veri tabanı üzerinden biyometrik verilere ilişkin parmak izi sorgulaması yapılıyor. Yasal kalış hakkı olmadığı belirlenen yabancılar, sınır dışı işlemlerine başlanması üzerine geri gönderme merkezlerine gönderiliyor."

Vali Recep Soytürk'ün de Köprübaşı mevkisinde konuşlandırılan Mobil Göç Noktası aracında görev yapan personeli ziyaret ederek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Düzensiz göçmenlerin tespitini yapan Mobil Göç Noktası aracı Trabzon'da hizmete başladı - Son Dakika
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