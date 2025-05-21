DYP lideri Cenk Küpeli, Bakan Güler ile görüştü

(ANKARA) - Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile TBMM'de bir araya geldi. Görüşmede bölgesel gelişmeler ve "Terörsüz Türkiye" açılımı çerçevesinde iş birliği olanakları ele alındı.

Doğru Yol Partisi (DYP) Genel Başkanı Cenk Küpeli görüşmeyi sosyal medya hesabından duyurdu. Küpeli paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Sayın Yaşar Güler ile TBMM'de bir araya geldik. Bölgesel gelişmeler ve Terörsüz Türkiye açılımı konusunda bilgi alışverişi ve iş birliği yapmamızın önemini vurguladık. Milli menfaatlerimiz söz konusu olduğunda Doğru Yol Partisi olarak yapıcı bir anlayışla hareket ettiğimizi belirttik. Türk ordusu, her türlü siyasi duruşun dışındadır. Milletimizin göz bebeği Türk Silahlı Kuvvetlerinde Genel Kurmay 2. Başkanlığı yapmış bir Orgeneralin(Fikret Küpeli) torunu olarak, Sayın Bakanın şahsında şanlı ordumuzun bütün personeline ve kahraman askerlerimize bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.