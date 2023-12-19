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e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi Erişime Açıldı - Son Dakika
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e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi Erişime Açıldı

Vatandaşların e-Devlet Kapısı ile ilgili öneri ve düşüncelerini iletebilecekleri 'e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi' erişime açıldı. Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki önemli yapı taşlarından e-Devlet Kapısı, bu yıl 64 milyon kullanıcı sayısını aştı. Kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan e-Devlet Kapısı, kullanıcı odaklı yeni hizmetlerle daha da ileriye taşınmayı hedefliyor. Anket sonuçları hizmet geliştirmeleri için değerli bir geri bildirim kaynağı olacak.

e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi Erişime Açıldı
19.12.2023 - 16:29,
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Vatandaşların e-Devlet Kapısı ile ilgili öneri ve düşüncelerini iletebilecekleri "e-Devlet Kapısı Memnuniyet Anketi" erişime açıldı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecindeki önemli yapı taşlarından e-Devlet Kapısı, bu yıl 64 milyon kullanıcı sayısını aştı.

e-Devlet Kapısı 7 bin 500'den fazla hizmet sunarken, kullanıcı memnuniyetini ön planda tutan bir yaklaşımla hizmet geliştirmeye devam ediyor.

Geçen yıl yapılan memnuniyet anketi sonuçlarına göre, kullanıcılar yüzde 95'lik bir memnuniyet seviyesine ulaştı. e-Devlet Kapısı, bu başarısını kullanıcı odaklı yeni hizmetlerle daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Bu kapsamda her yıl düzenlenen e-Devlet Kapısı Memnuniyet anketi, kullanıcılarının görüş ve önerileriyle daha ileriye taşımak amacıyla bu yıl da erişime açıldı.

Anket, e-Devlet Kapısı üzerinden sunulan hizmetler hakkında kullanıcı beklentilerini ve görüşleri toplamak için tasarlandı. Anket sonuçları hizmet geliştirmeleri için değerli bir geri bildirim kaynağı olacak.

"Türkiye kullanıcı odaklılık alanında 3. sırada"

Vatandaş odaklı dijital dönüşüm politikalarının uluslararası endekslere de etkin bir şekilde yansıdığı görüldü.

Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan 2023 yılı e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre Türkiye, 35 ülke arasında genel ortalamada 6 sıra yükselerek 10. sıraya yerleşti. Raporda e-Devlet Kapısı'nın en iyi performans gösterdiği başlık ise "Kullanıcı Odaklılık" olurken bu alanda Türkiye 3. sıraya yükseldi. Bu başarı e-Devlet Kapısı'ndaki dijital hizmetlerin kullanıcı odaklı geliştirildiğinin bir göstergesi oldu.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, vatandaşların geri bildirimleriyle e-Devlet Kapısı'na her geçen gün yeni ve katma değeri yüksek hizmetler eklemeye devam ediyor.

Kullanıcılar, "turkiye.gov.tr" adresi üzerinden memnuniyet anketini doldurarak, Türkiye'nin dijital yüzü olan e-Devlet Kapısı'nın gelecekte sunacağı hizmetlerin şekillendirilmesine katkı sağlayabilecek.

Sürekli gelişen yapısı ve kullanıcı odaklı hizmet anlayışı ile e-Devlet Kapısı, Türkiye'nin dijital dönüşüm sürecinde önemli bir rol oynamaya devam edecek.

Kaynak: AA
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Dijital Dönüşüm, Türkiye, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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