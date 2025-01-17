E-Nabız Uygulamasından Veri Sızdırıldığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika
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E-Nabız Uygulamasından Veri Sızdırıldığı İddiaları Yalanlandı

Sağlık Bakanlığı, e-Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu açıkladı ve sosyal medyada paylaşılan görsellerin uygulamaya ait olmadığını vurguladı.

17.01.2025 21:30
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Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddialarının doğru olmadığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, sosyal medya ve bazı yayın organlarında yer alan e- Nabız uygulamasından veri sızdırıldığı iddiaları yalanlandı. Açıklamada, sosyal medyada paylaşılan ekran görüntüsünün, E- Nabız'a ait olmadığı gibi Sağlık Bakanlığı'nın herhangi bir uygulamasına da ait olmadığı ifade edildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tekrar ifade ediyoruz: e-Nabız Sistemi ile ilgili yöneltilen iddialar asılsızdır. e-Nabız Sistemi'nden herhangi bir veri sızıntısı yaşanmamıştır. Daha önce bu konu ile ilgili detaylı açıklamalar yapılmış olmasına rağmen aynı konunun tekrar gündeme getirildiği görülmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel E-Nabız Uygulamasından Veri Sızdırıldığı İddiaları Yalanlandı - Son Dakika

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