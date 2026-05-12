E-Ticaret 2025'te 4,5 Trilyon TL'ye Ulaşacak

12.05.2026 16:28
Türkiye'de e-ticaret hacmi 2025'te 4,5 trilyon TL'yi geçecek, paşalı sektör giyim olacak.

(ANKARA) - Ticaret Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2025 yılında 4,5 trilyon Türk lirasına ulaşırken, e-ticaretin genel ticaret içindeki payı da yüzde 19,3'e yükseldi. İşletme sayısı bakımından "yemek sektörü" ilk sırada yer alırken, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü ise e-ticaret hacminden en büyük payı aldı.

Ticaret Bakanlığı, "Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerini kamuoyuyla paylaştı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla tanıtılan rapora göre, Türkiye'nin e-ticaret hacmi 2025 yılında 4,5 trilyon Türk lirasını aşarken, dolar bazındaki büyüklük 115 milyar doları geçti.

Verilere göre, e-ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 52,2 oranında artarak 4,57 trilyon Türk lirasına yükseldi. İşlem sayısı 5 milyar 940 milyon adet olarak gerçekleşirken, perakende e-ticaret hacmi 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 51,8 artartarak 2 trilyon 460 milyar Türk lirasına ulaştı. Perakende e-ticaret işlem sayısı ise 1 milyar 940 milyon adet olarak gerçekleşti.

Ayrıca, 2019-2025 yılları arasındaki yıllık bileşik büyüme oranının genel e-ticaret hacminde yüzde 79,6'ya, perakende e-ticaret hacminde ise yüzde 83,7'ye ulaştı.

DOLAR BAZINDA YÜZDE 382'LİK TARİHİ YÜKSELİŞ

Rapora göre, 2019 yılında yaklaşık 24 milyar dolar seviyesinde olan e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 79,6'ya yükselirken, aynı dönemde perakende e-ticaret hacminin yıllık bileşik büyüme oranı ise yüzde 83,7'ye ulaştı.

2019 yılında 23 milyar 940 milyon ABD doları olan e-ticaret hacmi, 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 28,9'luk artış ile 115 milyar 430 milyon ABD dolarına yükeldi. Rapora göre, 2019-2025 yılları arasında ABD doları bazında artış oranı yüzde 382 olarak gerçekleşti.

E-TİCARETİN GSYH İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 6,9 OLDU

Ekonominin genel görünümü içinde e-ticaretin ağırlığının arttığına dikkati çekilen raporda, e-ticaretin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) içindeki payı yüzde 6,9 olarak açıklandı. E-ticaretin genel ticaret içindeki payının yılın son çeyreğinde düzenlenen kampanyaların etkisiyle yükseldiğini ancak yılın son ayında bir düşüş seyri izlediğini belirten raporda, yıllık ortalamanın yüzde 19,3 olduğunu bildirildi.

634 BİN İŞLETME E-TİCARET YAPIYOR: İŞLETMECİLERİN YÜZDE 28'İ KADIN

Rapora göre, 2024 yılında 600 bin 800 olan e-ticaret yapan işletme sayısı, 2025 yılı itibarıyla 634 bin 611'e yükseldi.

E-ticaret faaliyetinde bulunan işletmelerin yüzde 75'inin şahıs işletmesi, yüzde 21'inin limited şirket ve yüzde 4'ünün ise anonim şirket olduğu aktarıldı. Raporda ayrıca, Türkiye'de e-ticaret faaliyetinde bulunan esnaf işletmesi sahiplerinin yüzde 72'sinin erkek, yüzde 28'inin ise kadın olduğu kaydedildi.

YEMEK SEKTÖRÜ İŞLETME SAYISINDA, GİYİM SEKTÖRÜ HACİMDE LİDER

Sektörel bazdaki dağılım incelendiğinde, işletme sayısı bakımından "yemek sektörü" yüzde 20,3 ile ilk sırada yer alırken, onu yüzde 13,8, giyim, ayakkabı ve aksesuar, yüzde 11,9 ile elektronik ve yüzde 10,5 ile ev-mobilya sektörleri takip etti.

2025 yılında e-ticaret hacminden en büyük payı alan sektör 428 milyar 700 milyon Türk lirası ile giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörü olurken bu sektörü sırasıyla 304 milyar 340 milyon Türk lirası ile elektronik, 285 milyar 440 milyon Türk lirası ile havayolları ve 270 milyar 160 milyon Türk lirası ile yemek sektörleri izledi.

Kaynak: ANKA

