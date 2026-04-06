E-Ticaret Hamlesi Aydın'dan Başladı, Dijital Dönüşüm Vurgulandı

Ticaret Bakanlığı tarafından işletmelerin dijital pazara entegrasyonu hedefiyle başlatılan 'e-ticaret hamlesi', Aydın'dan başladı. Projenin ilk toplantısına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret yapmayanın rekabette geri kalacağını vurguladı. Aydın Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, e-ticaret sayesinde girişimcilerin daha hızlı globalleşebildiğine dikkat çekildi.

AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, projenin önemini vurgulayarak, Aydın'ın e-ticarette 9-12. sıralarda olduğunu ve ilk 5'e geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, artık dünyanın en değerli arazisinin ekranlar olduğunu belirterek, Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 19 olduğunu ve 600 binden fazla işletmenin e-ticaret yoluyla satış yaptığını açıkladı. Hedefin, Anadolu'daki tüm işletmeleri dijital ticaretin bir parçası haline getirmek olduğunu söyledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat da, Aydın'ın geleneksel ticaret gücünü e-ticaretle birleştirdiklerini belirterek, bu dijital rüzgarın tüm Türkiye'yi saracağına inandığını dile getirdi. Toplantı sonrasında, proje kapsamında Aydın'ın iş dünyasına e-ticaret eğitimi verildi.