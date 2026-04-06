E-Ticaret Hamlesi Aydın'dan Başladı, Dijital Dönüşüm Vurgulandı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

06.04.2026 22:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ticaret Bakanlığı tarafından işletmelerin dijital pazara entegrasyonu hedefiyle başlatılan 'e-ticaret hamlesi', Aydın'dan başladı. Projenin ilk toplantısına katılan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, e-ticaret yapmayanın rekabette geri kalacağını vurguladı. Aydın Ticaret Odası ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda, e-ticaret sayesinde girişimcilerin daha hızlı globalleşebildiğine dikkat çekildi.

AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Ülken, projenin önemini vurgulayarak, Aydın'ın e-ticarette 9-12. sıralarda olduğunu ve ilk 5'e geçmeyi hedeflediklerini ifade etti. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ise, artık dünyanın en değerli arazisinin ekranlar olduğunu belirterek, Türkiye'de e-ticaretin genel ticarete oranının yüzde 19 olduğunu ve 600 binden fazla işletmenin e-ticaret yoluyla satış yaptığını açıkladı. Hedefin, Anadolu'daki tüm işletmeleri dijital ticaretin bir parçası haline getirmek olduğunu söyledi.

Aydın Valisi Yakup Canbolat da, Aydın'ın geleneksel ticaret gücünü e-ticaretle birleştirdiklerini belirterek, bu dijital rüzgarın tüm Türkiye'yi saracağına inandığını dile getirdi. Toplantı sonrasında, proje kapsamında Aydın'ın iş dünyasına e-ticaret eğitimi verildi.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 23:44:39. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.