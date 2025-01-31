e-YDS 2025/2 Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika
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e-YDS 2025/2 Sınavı Yarın Yapılacak

e-YDS 2025/2 sınavı yarın 46 salonda, 5.267 aday ile gerçekleştirilecek. Başlangıç saati 13.45.

31.01.2025 12:17
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(ANKARA) - Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2) yarın yapılacak. 5 bin 267 adayın başvurduğu sınav, Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 46 elektronik salonda gerçekleştirilecek. Sınav, 13.45'te başlayacak ve adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/2), yarın Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'de 46 elektronik salonda yapılacak. Adaylar, saat 13.45'te başlayacak sınava  13.30'dan sonra alınmayacak.

Sınavla ilgili açıklama yapan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Elektronik Yabancı Dil Sınavı İngilizce dilinde yapılacak. Sınavda çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek, ek süre kullanacak engelli aday olmayacak. Sınavda emniyet personeli dahil 322 kişi görev yapacak. Adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.

Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ve fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü açık tutulacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul, Ankara, Güncel, Eğitim, Yaşam, İzmir, Adana, Son Dakika

Son Dakika Güncel e-YDS 2025/2 Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: e-YDS 2025/2 Sınavı Yarın Yapılacak - Son Dakika
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